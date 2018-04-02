Статистика убийств в крупных городах России
2 апреля газета The Times сообщила, что за последние два месяца Лондон опередил
2 апреля газета The Times сообщила, что за последние два месяца Лондон опередил
По данным The Times, в феврале 2018 года в Лондоне было совершено 15 убийств, в марте — 22, тогда как в
По информации Портала правовой статистики, в Москве (12,4 млн жителей) было зарегистрировано 44 убийства и покушения на убийство.
В
В январе—феврале 2018 года число убийств и покушений на убийства в Новосибирске составило 28 случаев. Численность города — 1,6 млн человек.
В январе в Нижнем Новгороде (численность населения — 1,3 млн человек) зарегистрировано 11 убийств.
В Севастополе (428,8 тыс. человек) в феврале 2018 года зарегистрировано всего одно убийство.
Артем Косенок, Евгения Чернышева
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