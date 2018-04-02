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15:23 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Статистика убийств в крупных городах России

2 апреля газета The Times сообщила, что за последние два месяца Лондон опередил Нью-Йорк по числу убийств — впервые с начала XIX века. Сколько убийств и покушений на убийство было зафиксировано в крупных городах России — в справке «Ъ».

Источник: Reuters

По данным The Times, в феврале 2018 года в Лондоне было совершено 15 убийств, в марте — 22, тогда как в Нью-Йорке — 14 и 21 соответственно. Лондон и Нью-Йорк сопоставимы по количеству жителей в пределах административных границ городов (8,8 млн и 8,6 млн), однако с учетом пригорода население Нью-Йорка значительно больше — 18,9 млн человек.

По информации Портала правовой статистики, в Москве (12,4 млн жителей) было зарегистрировано 44 убийства и покушения на убийство.

В Санкт-Петербурге (5,3 млн человек) эта цифра составила 27.

В январе—феврале 2018 года число убийств и покушений на убийства в Новосибирске составило 28 случаев. Численность города — 1,6 млн человек.

В январе в Нижнем Новгороде (численность населения — 1,3 млн человек) зарегистрировано 11 убийств.

В Севастополе (428,8 тыс. человек) в феврале 2018 года зарегистрировано всего одно убийство.

Артем Косенок, Евгения Чернышева

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