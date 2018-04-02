Фура улетела в кювет на трассе под Челябинском
Сегодня, 2 апреля, на автодороге «Западный обход Челябинска» груженая фура пробила ограждение и вылетела в кювет. Авария случилась в 12:20, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на информацию Управления ГИБДД по Челябинской области.
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