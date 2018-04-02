Фура улетела в кювет на трассе под Челябинском

Сообщается, что водитель, управляя грузовым автомобилем МАЗ с прицепом, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением совершил наезд на дорожное ограждение, в результате чего произошел съезд в правый кювет. Водитель выжил, но получил травмы. ﻿