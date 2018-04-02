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15:21 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Фура улетела в кювет на трассе под Челябинском

Сегодня, 2 апреля, на автодороге «Западный обход Челябинска» груженая фура пробила ограждение и вылетела в кювет. Авария случилась в 12:20, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на информацию Управления ГИБДД по Челябинской области.

Сообщается, что водитель, управляя грузовым автомобилем МАЗ с прицепом, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением совершил наезд на дорожное ограждение, в результате чего произошел съезд в правый кювет. Водитель выжил, но получил травмы. ﻿

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