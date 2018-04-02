Несколько домов оказались подтоплены в одном из хуторов Ростовской области

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает региональная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море РФ, произошедшее 1 апреля потепление стало причиной быстрого таяния льда и резкого увеличения уровня воды в реке Черная вблизи хутора.

Было подтоплено несколько домов. Их жителей пришлось эвакуировать.

Также спасатели вывезли с подтопленной территории домашних животных.