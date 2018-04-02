Несколько домов оказались подтоплены в одном из хуторов Ростовской области
Несколько домов оказались подтоплены в хуторе Кружилинском Шолоховского района Ростовской области.
Несколько домов оказались подтоплены в хуторе Кружилинском Шолоховского района Ростовской области.
Как сообщает региональная
Было подтоплено несколько домов. Их жителей пришлось эвакуировать.
Также спасатели вывезли с подтопленной территории домашних животных.
Сообщается, что 2 апреля вода начала отступать. В настоящее время в хуторе ведутся работы по ликвидации последствий паводка.
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