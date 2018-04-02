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15:55 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Несколько домов оказались подтоплены в одном из хуторов Ростовской области

Несколько домов оказались подтоплены в хуторе Кружилинском Шолоховского района Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает региональная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море РФ, произошедшее 1 апреля потепление стало причиной быстрого таяния льда и резкого увеличения уровня воды в реке Черная вблизи хутора.

Было подтоплено несколько домов. Их жителей пришлось эвакуировать.

Также спасатели вывезли с подтопленной территории домашних животных.

Сообщается, что 2 апреля вода начала отступать. В настоящее время в хуторе ведутся работы по ликвидации последствий паводка.

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