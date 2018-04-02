Фальшивые деньги: как в Молдове пытались поддельную валюту сбыть

По данным правоохранительных органов, в результате операции задержаны шесть человек в возрасте от 20 до 50 лет. Речь идет как о жителях Кишинева, так и других районов страны. Из них четверо находятся под предварительным арестом. Как сообщили в полиции, лидер преступной группировки уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж, разбойное нападение и контрабанду. В ходе обысков обнаружены и изъяты поддельные восемь тысяч долларов и пять тысяч евро, а также оружие, спецтехника для получения информации тайным путем.