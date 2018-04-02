Фальшивые деньги: как в Молдове пытались поддельную валюту сбыть

Согласно оперативной информации, члены преступных группировок подделывали американские доллары и евро на территории ЕС и планировали ввезти в страну 70 тысяч долларов и 215 тысяч евро.
«Преступная деятельность группировок была выявлена в 2017 году. Поддельные деньги ввозились из Европейского союза. Их должны были реализовать в эквиваленте 30−35% от номинальной стоимости банкнот», — добавили в МВД.
По данным правоохранительных органов, в результате операции задержаны шесть человек в возрасте от 20 до 50 лет. Речь идет как о жителях Кишинева, так и других районов страны. Из них четверо находятся под предварительным арестом. Как сообщили в полиции, лидер преступной группировки уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж, разбойное нападение и контрабанду. В ходе обысков обнаружены и изъяты поддельные восемь тысяч долларов и пять тысяч евро, а также оружие, спецтехника для получения информации тайным путем.
Фальшивые банкноты были высокого качества с имитацией водяного знака и других признаков защиты.
По данным фактам возбуждено уголовное дело на основе ст. 236 п. 2 Уголовного кодекса Молдовы «Изготовление или сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг». Виновным грозит до 15 лет тюрьмы.
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