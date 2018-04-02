В Омске пьяный водитель улетел на машине в сугроб
Перед этим он чуть не столкнулся с другой машиной на дороге.
Перед этим он чуть не столкнулся с другой машиной на дороге.
Необычную картину увидели сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы в Ленинском округе. Они заметили «Субару Форестер», которая, протаранив сугроб, вылетела с дороги на обочину и затормозила в полуметре от дерева.
Как рассказал правоохранителям, другой водитель, остановившийся на проезжей части неподалеку от места происшествия, мужчина на иномарке чудом не протаранил и его авто.
Как выяснилось при ближайшем рассмотрении, предполагаемый виновник
— 61-летний водитель «Субару Форестер» был задержан сотрудниками вневедомственной охраны и передан сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства, — сообщает
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