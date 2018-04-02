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15:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске пьяный водитель улетел на машине в сугроб

Перед этим он чуть не столкнулся с другой машиной на дороге.

Необычную картину увидели сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы в Ленинском округе. Они заметили «Субару Форестер», которая, протаранив сугроб, вылетела с дороги на обочину и затормозила в полуметре от дерева.

Как рассказал правоохранителям, другой водитель, остановившийся на проезжей части неподалеку от места происшествия, мужчина на иномарке чудом не протаранил и его авто.

Как выяснилось при ближайшем рассмотрении, предполагаемый виновник дорожно-транспортного происшествия не пострадал, но был сильно пьян.

— 61-летний водитель «Субару Форестер» был задержан сотрудниками вневедомственной охраны и передан сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства, — сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

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