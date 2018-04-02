В Омске пьяный водитель улетел на машине в сугроб

Необычную картину увидели сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы в Ленинском округе. Они заметили «Субару Форестер», которая, протаранив сугроб, вылетела с дороги на обочину и затормозила в полуметре от дерева.

Как рассказал правоохранителям, другой водитель, остановившийся на проезжей части неподалеку от места происшествия, мужчина на иномарке чудом не протаранил и его авто.

Как выяснилось при ближайшем рассмотрении, предполагаемый виновник дорожно-транспортного происшествия не пострадал, но был сильно пьян.