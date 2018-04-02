Провал грунта на территории детсада произошел в Таганроге
Провал грунта на территории детсада начали ликвидировать в Таганроге 2 апреля.
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Провал грунта на территории детсада начали ликвидировать в Таганроге 2 апреля.
По информации городского управления образования, утром на территории дошкольного учреждения на улице Чехова провалился грунт на месте старой сливной ямы.
Двор детсада огородили, чтобы препятствовать проникновению к опасному участку детей и взрослых.
Была начата засыпка провала.
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