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16:05 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Провал грунта на территории детсада произошел в Таганроге

Провал грунта на территории детсада начали ликвидировать в Таганроге 2 апреля.

По информации городского управления образования, утром на территории дошкольного учреждения на улице Чехова провалился грунт на месте старой сливной ямы.

Двор детсада огородили, чтобы препятствовать проникновению к опасному участку детей и взрослых.

Была начата засыпка провала.

Во время загрузки произошла ошибка.
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