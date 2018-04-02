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18:07 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Пожилая жительница Казани отдала мошенникам 350 тысяч рублей

(Город Казань KZN.RU, 2 апреля). Пожилая жительница Казани лишилась 350 тыс. рублей, попавшись на уловки мошенников.

30 марта в отдел полиции «Дербышки» УМВД России по Казани с заявлением по факту мошенничества обратилась 87-летняя пенсионерка. Со слов заявительницы сотрудники полиции установили, что в 4.00 утра ей на домашний телефон позвонила неизвестная женщина. Звонившая сообщила, что ее дочь попала в крупные неприятности, теперь находится в полиции и для освобождения срочно требуются большие деньги.

Напуганная пенсионерка сообщила, что у нее есть деньги, которые она готова передать «дочери». В тот же день к ней пришел неизвестный и забрал 350 тыс. рублей, пообещав «урегулировать вопрос». Только после его ухода женщина решила позвонить дочери и узнала, что та находится дома. Доверчивой женщине пришлось обратиться в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности мошенника. Известно, что абонентский номер, с которого позвонила злоумышленница, зарегистрирован на территории Самарской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

МВД по РТ призывает всех жителей республики быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников.

Получив звонок или сообщение, постарайтесь успокоиться и не принимать решение сразу.

Если звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов, представителем банка, доктором из поликлиники, страховым агентом — первое, что нужно сделать, попытайтесь узнать информацию о собеседнике. Задайте простые вопросы. К примеру, поинтересуйтесь фамилией и должностью звонящего, спросите, из какого отделения полиции, банка или страхового агентства звонят, попросите контактные данные руководителя организации и прочее. Настоящего сотрудника это не смутит, а вот мошенников заставит занервничать.

Прежде чем реагировать на сообщения или звонки от «родственников» или «друзей», попытайтесь дозвониться человеку, от имени которого пришло сообщение, или кому-то из его близких, с которыми он в настоящее время может находиться.

Лучший способ обезопасить себя — игнорировать подозрительные звонки или сообщения. Если вы все же попались на удочку мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию, призывает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

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