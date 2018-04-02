Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наш ответ «Великолепному веку»: как снимают «Султан моего сердца»
СМИ: Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов
Елена Исинбаева показала первое фото прогулки с сыном
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
«Я всегда была изгоем»: как в России живут люди с аутизмомСегодня примерно один из 68 детей рождается с расстройством аутистического спектра (РАС)
Владимир Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
СМИ: Украина заявила об атаке ополченцев с лазерным оружием
Министр Украины о Крымском мосте: убытки несутся
Тест: насколько хорошо ты знаешь звездных женщин
Ляйсан Утяшева показала свою бабушку
У британской пары больше 400 личностей на двоих
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10Скончался Сергей Мавроди
15:35 (мск), источник: ivbg.ru

Возле станции метро «Звёздная» в Петербурге эвакуировали ТЦ «Континент»

Торговый центр «Континент», расположенный около станции метро «Звёздная», эвакуировали из-за срабатывания пожарной тревоги.

Находившихся в торговом центре посетителей спешно вывели на улицу по пожарным лестницам, минуя эскалаторы. Вполне вероятно, что эвакуация — это часть рейда по соблюдению норм пожарной безопасности, который со 2 апреля начался в Ленобласти и Петербурге. Так, в областных торговых центрах проверят работоспособность систем пожаротушения и умение персонала организовать эвакуацию посетителей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Не замерзнуть! Почему объединяются поставщики тепла Выборга
В Кремле прокомментировали арест братьев Магомедовых
Как выглядит самый густонаселенный остров в мире (фото)
МВД и ФСБ прослушивали братьев Магомедовых полгода
Не по зубам. Почему россияне калечатся у стоматологов
Трамп предлагал Путину провести встречу в Белом доме
Почему России не удается предотвращать экстрадицию граждан в США
Взятки российским чиновникам ставят на особое положение
Спорт
«Краснодар» уволил Шалимова с поста главного тренера В последних трех матчах РФПЛ «Краснодар» забил один мяч и не одержал ни одной победы
Авто
Новая Toyota Camry оказалась дешевле старой (объявлены цены) Самая дешёвая «Камри» нового поколения будет стоить 1 399 000 рублей, что на 8 000 рублей дешевле, чем базовый седан Camry прошлой генерации
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018» В Москве состоялось вручение премии Российской академии кинематографических искусств
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Певцов и Дроздова показали «приемную» дочь Актеры представили поклонникам свою подопечную.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь