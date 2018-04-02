Возле станции метро «Звёздная» в Петербурге эвакуировали ТЦ «Континент»
Торговый центр «Континент», расположенный около станции метро «Звёздная», эвакуировали
Торговый центр «Континент», расположенный около станции метро «Звёздная», эвакуировали
Находившихся в торговом центре посетителей спешно вывели на улицу по пожарным лестницам, минуя эскалаторы. Вполне вероятно, что эвакуация — это часть рейда по соблюдению норм пожарной безопасности, который со 2 апреля начался в Ленобласти и Петербурге. Так, в областных торговых центрах проверят работоспособность систем пожаротушения и умение персонала организовать эвакуацию посетителей.
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