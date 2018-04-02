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15:58 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

РБК: МВД и ФСБ прослушивали братьев Магомедовых полгода

Прослушивание телефонов Зиявудина и Магомеда Магомедовых продолжалось около полугода, сообщает РБК со ссылкой на источники в следственных департаментах МВД и ФСБ.

«Все это время Магомедовы находились под техническим контролем: оперативники отслеживали их телефонные разговоры, а также интернет-переписку», — сообщил собеседник издания в полиции.

О прослушивании телефонных переговоров господ Магомедовых сегодня сообщил «Ъ». В материалах прослушки, в частности, упоминается псевдоним «ЗГ», за которым, согласно показаниям свидетелей, скрывается Зиявудин Магомедов (отчество предпринимателя — Гаджиевич.— «Ъ»).
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Напомним, следствие заинтересовали несколько сделок структур «Суммы», среди которых — контракт с украинской компанией на подготовку площадок под объекты ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге и Калининграде. По ходатайству следователей Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также их партнер Артур Максидов были арестованы до 30 мая. Предприниматели находятся на карантине в одиночных камерах СИЗО «Лефортово».

Подробнее о деле читайте в публикации «Ъ» «“Сумме” подбирают слагаемые».

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