РБК: МВД и ФСБ прослушивали братьев Магомедовых полгода

«Все это время Магомедовы находились под техническим контролем: оперативники отслеживали их телефонные разговоры, а также интернет-переписку», — сообщил собеседник издания в полиции.

О прослушивании телефонных переговоров господ Магомедовых сегодня сообщил «Ъ». В материалах прослушки, в частности, упоминается псевдоним «ЗГ», за которым, согласно показаниям свидетелей, скрывается Зиявудин Магомедов (отчество предпринимателя — Гаджиевич.— «Ъ»).

О прослушивании телефонных переговоров господ Магомедовых сегодня сообщил «Ъ». В материалах прослушки, в частности, упоминается псевдоним «ЗГ», за которым, согласно показаниям свидетелей, скрывается Зиявудин Магомедов (отчество предпринимателя — Гаджиевич.— «Ъ»).