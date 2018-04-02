РБК: МВД и ФСБ прослушивали братьев Магомедовых полгода
Прослушивание телефонов Зиявудина и Магомеда Магомедовых продолжалось около полугода, сообщает РБК со ссылкой на источники в следственных департаментах МВД и ФСБ.
Прослушивание телефонов Зиявудина и Магомеда Магомедовых продолжалось около полугода, сообщает РБК со ссылкой на источники в следственных департаментах МВД и ФСБ.
«Все это время Магомедовы находились под техническим контролем: оперативники отслеживали их телефонные разговоры, а также интернет-переписку», — сообщил собеседник издания в полиции.
Напомним, следствие заинтересовали несколько сделок структур «Суммы», среди которых — контракт с украинской компанией на подготовку площадок под объекты ЧМ-2018 в
Подробнее о деле читайте в публикации «Ъ» «“Сумме” подбирают слагаемые».
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