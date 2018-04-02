Уголовное дело замминистра спорта направили в суд
Вместе с двумя соучастниками он обвиняется в мошенничестве на 23,6 млн рублей.
Вместе с двумя соучастниками он обвиняется в мошенничестве на 23,6 млн рублей.
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя Министра физической культуры, спорта и туризма Пермского края Руслана Садченко и двух его соучастников.
Они обвиняются в «Мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».
«Установлено, что обвиняемый, в течение 2015 года, занимая указанную должность, совместно со своими знакомыми предпринимателями, похитили из бюджета Пермского края деньги, предназначенные для строительства и ремонта стадиона “Динамо”», — сообщается на сайте краевой прокуратуры.
Сумма похищенных средств составила более 23,6 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.
Напомним, Руслана Садченко сотрудники ФСБ задержали в Пермском аэропорту 22 июня 2016 года.
Позже за финансовые нарушения задержали и министра спорта Пермского края Павла Ляха.
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