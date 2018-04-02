Уголовное дело замминистра спорта направили в суд

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя Министра физической культуры, спорта и туризма Пермского края Руслана Садченко и двух его соучастников.

Они обвиняются в «Мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

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«Установлено, что обвиняемый, в течение 2015 года, занимая указанную должность, совместно со своими знакомыми предпринимателями, похитили из бюджета Пермского края деньги, предназначенные для строительства и ремонта стадиона “Динамо”», — сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Сумма похищенных средств составила более 23,6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

Напомним, Руслана Садченко сотрудники ФСБ задержали в Пермском аэропорту 22 июня 2016 года. Экс-чиновника взяли под арест. в марте 2017 года его перевели под домашний арест.