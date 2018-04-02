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17:47 (мск), источник: Newsroom24.ru

Упавший с крыши снег повредил авто в Нижегородском районе

Происшествие случилось на улице Маслякова.

Упавший с крыши снег повредил авто в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом NewsRoom24 сообщили очевидцы происшествия. Иномарка была припаркована возле дома № 14 на улице Маслякова. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что глыба льда снесла кондиционер с фасада дома на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.

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