Турция выдала ордер на арест Гюлена по делу об убийстве посла Карлова

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Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Власти Турции выдали ордеры на арест восьми членов движения FETO, включая его лидера, оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, по делу об убийстве в 2016 году российского посла Андрея Карлова, сообщает в понедельник газета «Йени шафак».

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По информации издания, следствие полагает, что проживающий в США Гюлен мог быть главным организатором нападения на Карлова.

Нападение на Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии фотовыставки, организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая. Российский посол скончался от полученных ранений.

Стрелявший в посла Мевлют Мерт Алтынташ был убит в ходе полицейской операции. Ранее прокуратура Анкары сообщала, что Алтынташ лично знал Гюлена — лидера движения FETO.