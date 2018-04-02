Турция выдала ордер на арест Гюлена по делу об убийстве посла Карлова
Оппозиционного проповедника, который живет в США, также считают виновным в попытке госпереворота.
Оппозиционного проповедника, который живет в США, также считают виновным в попытке госпереворота.
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Власти Турции выдали ордеры на арест восьми членов движения FETO, включая его лидера, оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, по делу об убийстве в 2016 году российского посла Андрея Карлова, сообщает в понедельник газета «Йени шафак».
По информации издания, следствие полагает, что проживающий в США Гюлен мог быть главным организатором нападения на Карлова.
Нападение на Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии фотовыставки, организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая. Российский посол скончался от полученных ранений.
Стрелявший в посла Мевлют Мерт Алтынташ был убит в ходе полицейской операции. Ранее прокуратура Анкары сообщала, что Алтынташ лично знал Гюлена — лидера движения FETO.
В Анкаре также считают, что проживающий в США турецкий проповедник Гюлен стоит за организацией попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года. Со своей стороны Гюлен отрицает причастность к путчу.
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