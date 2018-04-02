Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ МИД Канады на высылку дипломатов из России
Смертный приговор доллару подписан: эксперты о выборе РФ
Елена Исинбаева показала первое фото прогулки с сыном
Пассажирка метро прославилась после диалога в подземке (видео)
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
Пост Никиты Преснякова о трагедии в Кемерово возмутил соцсети
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Австралия высказалась из-за решения России выслать дипломатов
Госдеп сильно возмущен ответом РФ по делу Скрипаля
СМИ: Украина заявила об атаке ополченцев с лазерным оружием
Министр Украины о Крымском мосте: убытки несутся
Оксана Федорова стала копией Любови Толкалиной
Ольга Бузова сходила на свидание с волейболистом
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
10Скончался Сергей Мавроди
16:23 (мск), источник: Новая Кубань

В Сочи произошел крупный пожар в садоводческом товариществе

В тушении были задействованы 6 единиц техники, огонь бушевал на площади 60 кв. м.

Краснодар. 2 апреля — Новая Кубань. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что погибших и пострадавших нет.

Возгорание произошло на ул. Альпийская на территории садоводческого товарищества.

В 13:37 на место прибыли пожарные. Выяснилось, что загорелась хозпостройка. Огонь удалось локализовать уже в 13:56. В 14:07 силами 18 человек личного состава и 6 единиц техники пожар был ликвидирован.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Бывший топ-менеджер X5 Retail Group перешла в «Магнит»
МЧС восстановило хронологию действий пожарных в «Зимней вишне»
Как выглядит самый густонаселенный остров в мире (фото)
Не по зубам. Почему россияне калечатся у стоматологов
Трамп предлагал Путину провести встречу в Белом доме
Украина предъявила обвинение капитану российского судна «Норд»
Банкротство не выход: легко ли избавиться от долгов
МВД и ФСБ прослушивали братьев Магомедовых полгода
Спорт
«Краснодар» уволил Шалимова с поста главного тренера В последних трех матчах РФПЛ «Краснодар» забил один мяч и не одержал ни одной победы
Авто
Новая Toyota Camry оказалась дешевле старой (объявлены цены) Самая дешёвая «Камри» нового поколения будет стоить 1 399 000 рублей, что на 8 000 рублей дешевле, чем базовый седан Camry прошлой генерации
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочку Нике уже 2,5 года.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь