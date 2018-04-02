В Сочи произошел крупный пожар в садоводческом товариществе

Краснодар. 2 апреля — Новая Кубань. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что погибших и пострадавших нет.



Возгорание произошло на ул. Альпийская на территории садоводческого товарищества.



В 13:37 на место прибыли пожарные. Выяснилось, что загорелась хозпостройка. Огонь удалось локализовать уже в 13:56. В 14:07 силами 18 человек личного состава и 6 единиц техники пожар был ликвидирован.