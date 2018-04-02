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16:50 (мск), источник: ТАСС

МЧС России восстановило хронологию первоначальных действий пожарных в ТЦ в Кемерове

ТАСС, 2 апреля. МЧС России передало всю документацию о действиях пожарных по тушению и спасению людей в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове в Следственный комитет РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Пожар в торговом центре в Кемерово
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33
фотографии
33
фотографии

По словам представителя МЧС, все действия, начиная с поступления сигнала о пожаре в Единую дежурную диспетчерскую службу, выезда первого расчета, прибытия на место и так далее, заносятся в специальный журнал. «Вся эта документация о действиях пожарных передана в Следственный комитет», — подчеркнул он.

На данный момент министерство восстановило полную хронологию первоначальных действий пожарных подразделений в загоревшемся ТЦ, согласно которой сигнал от очевидца поступил в 16:04 (по местному времени), уже в 16:09 на место прибыли первые пожарные расчеты и сразу же приступили к спасению людей.

В ответ на просьбу ТАСС прокомментировать видеозапись действий пожарных, появившуюся в интернете, где видно, как прибывает пожарная техника, в МЧС рассказали, что на этом видео запечатлено прибытие очередного пожарного автомобиля, который прибыл на усиление, в 16:15.

До этого момента на месте пожара уже работали пять отделений пожарных — семь автоцистерн и четыре единицы специальной пожарной техники, включая автолестницу. С 16:09 происходило наращивание сил и средств, формировались звенья газодымозащитной службы, которые были ориентированы на спасение людей на четвертом этаже.
представитель МЧС
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Опубликовано видео давки в горящем кемеровском ТЦ

По его словам, первое прибывшее отделение в обзор камеры попасть не могло. «Оно встало недалеко от угла “Зимней вишни”, так как из-за парковки машина не могла подъехать и припарковаться там, пожарные бежали к зданию в полной экипировке», — пояснили в МЧС. Собеседник агентства уточнил, что и на видеозаписи, опубликованной в интернете, видно, что когда в 16:15 подъезжает пожарная техника, там уже стоит пожарный автомобиль, а ко входу бегут трое пожарных в экипировке, это было еще одно звено газодымозащитной службы в подкрепление тем, кто уже работал в здании.

«Первоначально работы велись с центрального входа и с западной стороны торгового центра, созданы два боевых участка. Пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности, что подразумевает наращивание группировки», — сказал представитель МЧС. Он добавил, что на место были стянуты силы пожарных всего города.

Всего в тушении пожара было задействовано более 840 человек и около 200 единиц техники.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в связи с поступившими обращениями от родственников погибших Александр Бастрыкин дал ряд конкретных указаний следственной группе. Он поручил следователям тщательным образом проанализировать всю информацию, поступившую от родственников погибших и пострадавших, в частности претензии к работе экстренных служб при пожаре.

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О пожаре

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово- развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из них — 27 детей.

Как сообщалось ранее, рассматривается несколько версий причин возникновения пожара, в том числе короткое замыкание и поджог. Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек.

Сгоревшее здание было построено в 1968 году и в нем располагалась кондитерская фабрика. В 2013 году его переоборудовали в торгово-развлекательный комплекс, надстроив два этажа и проведя перепланировку.

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