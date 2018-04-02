«Черный риелтор» обвиняется в похищении и убийстве человека в Нижнем Новгороде
Обвиняемый заключил досудебное соглашение.
Обвиняемый заключил досудебное соглашение.
Нижегородец из группы «черных риелторов» обвиняется в похищении и убийстве человека в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает
Как отмечается в сообщении, в состав преступного сообщества «черных риелторов» входило 11 злоумышленников. В период с 2012 по 2014 года путем мошенничества и вымогательства ими было похищено у нижегородцев четыре квартиры.
В отношении одного из преступников, 38-летнего мужчины, областная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Он обвиняется в совершении тяжких преступлений, в том числе в вымогательстве, похищение человека и убийстве. Сообщается также, что обвиняемый заключил досудебное соглашение, в отношении других участников преступного сообщества уголовное дело расследуется.
Согласно материалам уголовного дела, злоумышленник распивал спиртные напитки с нижегородцем и склонял его к подписанию документов на продажу квартиры. Когда тот отказался, обвиняемый с другими подельниками вывез владельца квартиры в лесополосу и до смерти избил. Другой нижегородец находился в наркологическом диспансере, когда во время посещения преступники выбросили его из окна. Мужчина погиб, говорится в сообщении прокуратуры.
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