Опасные бактерии обнаружили в школьной столовой в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Санитарные врачи нашли десяток нарушений в работе столовой сельской школы в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Санитарные врачи нашли десяток нарушений в работе столовой сельской школы в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Были проведены лабораторные исследования проб готовой продукции. Значит, в первом блюде и в салатах были выявлены бактерии группы кишечной палочки», — заявила заместитель директора департамента охраны общественного здоровья Павлодарской области Сандугаш Кубенова.
В столовой школы села Береке зоны города Аксу Павлодарской области санврачи выявили, что у ИП, который кормит детей в школьной столовой, нет документов о качестве продуктов, персонал перед началом рабочей смены не проходит медосмотр, хотя обязан это делать, а фактическое меню не соответствует заявленному.
Кроме того, повара использовали одну разделочную доску для нарезки хлеба, овощей и сырого мяса. Всего было выявлено десять нарушений. За это арендатору столовой выставили штраф в 50 тысяч тенге. Она обязана устранить все нарушения до третьего апреля. Потом специалисты департамента охраны общественного здоровья устроят ещё одну проверку.
В феврале учителя и родители учеников школы села Береке пожаловались, что в блюдах, которые детям подают в столовой, они находят посторонние предметы. Повар столовой Флюра Магзюмова все обвинения отрицала. При этом несколькими годами ранее она же фигурировала в похожем громком скандале. Тогда в каше, которую должны были дать ученикам одной из павлодарских школ, нашли червей. Договор с арендатором расторгли, а саму Магзюмову признали недобросовестным подрядчиком.
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