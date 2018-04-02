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16:37 (мск), источник: Kazinform

Опасные бактерии обнаружили в школьной столовой в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Санитарные врачи нашли десяток нарушений в работе столовой сельской школы в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Были проведены лабораторные исследования проб готовой продукции. Значит, в первом блюде и в салатах были выявлены бактерии группы кишечной палочки», — заявила заместитель директора департамента охраны общественного здоровья Павлодарской области Сандугаш Кубенова.

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В столовой школы села Береке зоны города Аксу Павлодарской области санврачи выявили, что у ИП, который кормит детей в школьной столовой, нет документов о качестве продуктов, персонал перед началом рабочей смены не проходит медосмотр, хотя обязан это делать, а фактическое меню не соответствует заявленному.

Кроме того, повара использовали одну разделочную доску для нарезки хлеба, овощей и сырого мяса. Всего было выявлено десять нарушений. За это арендатору столовой выставили штраф в 50 тысяч тенге. Она обязана устранить все нарушения до третьего апреля. Потом специалисты департамента охраны общественного здоровья устроят ещё одну проверку.

В феврале учителя и родители учеников школы села Береке пожаловались, что в блюдах, которые детям подают в столовой, они находят посторонние предметы. Повар столовой Флюра Магзюмова все обвинения отрицала. При этом несколькими годами ранее она же фигурировала в похожем громком скандале. Тогда в каше, которую должны были дать ученикам одной из павлодарских школ, нашли червей. Договор с арендатором расторгли, а саму Магзюмову признали недобросовестным подрядчиком.

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