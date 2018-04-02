Из школы в Магнитогорске эвакуировали учащихся из-за горящей куртки
В гардеробе загорелась одежда.
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В гардеробе загорелась одежда.
В школе № 65 Магнитогорска произошел пожар, сообщают в
ЧП произошло сегодня, 2 апреля. На пульт пожарной охраны звонок поступил в 14:49. На место происшествия выехали восемь автоцистерн. Учащиеся и учителя самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных.
По предварительной информации, причиной возгорания стал поджёг одежды в гардеробе.
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