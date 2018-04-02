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16:40 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС: на севере Ростовской области возможен резкий подъем уровня воды в реках

Спасатели готовятся эвакуировать жителей прибрежных населенных пунктов.

В Ростовской области спасатели готовятся к паводку. Большая вода уже пришла в небольшой хутор Кружилинский Шолоховского района, по улицам которого сейчас передвигаются на лодках. Не исключено, что это только начало.

— По данным Росгидромета, в связи с интенсивным развитием весеннего половодья, а также с поступлением талых вод с территории Волгоградской области в ближайшие два дня, включая 2 апреля, на малых реках северной половины донского региона продолжится повышение уровней воды местами с достижением опасной отметки, — говорятся в сообщении регионального МЧС.

Жителей прибрежных населенных пунктов просят быть готовыми к возникновению чрезвычайной ситуации.

— При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место (верхние этажи, крыши, деревья) и быть готовым к эвакуации по воде, — говорят в службе спасения. — В такой обстановке не следует поддаваться панике и терять самообладание, а надо принимать меры, позволяющие спасателям своевременно вас обнаружить.

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