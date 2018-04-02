МЧС: на севере Ростовской области возможен резкий подъем уровня воды в реках

В Ростовской области спасатели готовятся к паводку. Большая вода уже пришла в небольшой хутор Кружилинский Шолоховского района, по улицам которого сейчас передвигаются на лодках. Не исключено, что это только начало.

— По данным Росгидромета, в связи с интенсивным развитием весеннего половодья, а также с поступлением талых вод с территории Волгоградской области в ближайшие два дня, включая 2 апреля, на малых реках северной половины донского региона продолжится повышение уровней воды местами с достижением опасной отметки, — говорятся в сообщении регионального МЧС.

Жителей прибрежных населенных пунктов просят быть готовыми к возникновению чрезвычайной ситуации.