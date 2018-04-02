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16:52 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградец получил срок за то, что обманул 15 пенсионеров на 1,5 млн рублей

Суд приговорил 55-летнего Андрея Фиалкина к 2,5 годам колонии общего режима за то, что тот вместе с приятелем обманом выманил у 15 пенсионеров в общей сложности 1,5 миллиона рублей.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, знакомый мужчины с августа по декабрь 2015 года сообщал по телефону старикам о том, что их родственники якобы задержаны полицией и требовали деньги за освобождение. После того, как те соглашались заплатить, он передавал Фиалкину их адреса и просил забрать деньги. Суммы варьировались от 20 000 до 200 000 рублей. Меньшую часть денег Фиалкин оставлял себе, а большую отдавал приятелю.

Добавим, что решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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