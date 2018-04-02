Нижний Новгород. 2 апреля. НТА-Приволжье — Суд продлил срок содержания под стражей экс-главе администрации Кстовского района Нижегородской области Кириллу Культину.

Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев, постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода от 2 апреля срок содержания под стражей обвиняемого во взяточничестве экс-главы администрации Кстовского района Нижегородской области Кирилла Культина продлён на месяц.

Таким образом, он пробудет в заключении по 5 мая 2018 года, всего восемь месяцев.

Согласно информации, в настоящее время постановление в законную силу ещё не вступило.

Напомним, уголовное дело в отношении Кирилла Культина было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, а именно получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица, если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям.

Депутаты приняли отставку главы администрации Кстовского района Нижегородской области Кирилла Культина. 6 сентября 2017 года чиновник был задержан в момент передачи части взятки в сумме 155 тыс. рублей в ресторане «Домашняя Италия» в ТЦ «Фантастика» Нижнего Новгорода.