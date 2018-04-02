Девушка за рулем иномарки насмерть сбила пенсионера в Абинском районе

Краснодар. 2 апреля — Новая Кубань. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП.

Авария произошла 30 марта на трассе «Краснодар — Верхнебаканский».

В районе 68-километра автодороги за рулем Toyota Camry ехала 25-летняя девушка. Было около полуночи, темно.

В отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что по предварительным данным, пешеход двигался по проезжей части попутного направления, на верхней одежде естественно, отсутствовали световозвращающие элементы.

То есть водитель могла не заметить человека на проезжей части в темноте. А, если бы покойный соблюдал ПДД и шел навстречу движению, возможно, увидел бы приближающуюся к нему машину и смог отреагировать.