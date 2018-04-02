В Волгограде приезжие продали ростовчанину иномарку, и тут же ее украли
Два месяца полиция искала аферистов, которые обманули в Волгограде ростовчанина. Одного нашли, второй — еще в розыске.
Два месяца полиция искала аферистов, которые обманули в Волгограде ростовчанина. Одного нашли, второй — еще в розыске.
48-летний житель Ростова приехал в Волгоград, чтобы купить здесь Hyundai Solaris, который нашел по объявлению. На улице Космонавтов он встретился с продавцами — ими оказались двое мужчин. Проверил документы, машину, все понравилось. Он заплатил продавцам 465 тысяч рублей, но едва сел за руль, ему в лицо
Грабителей объявили в розыск. Искали не только в Волгоградской, но и в соседних областях. И нашли одного — им оказался 34-летний житель Самары.
Ранее он уже был судим за грабеж. После Волгограда он отправился в Воронеж, где продал Hyundai Solaris женщине.
Задержанный свою вину не признает. Сейчас он находится в СИЗО.
Следователи уже завели уголовное дело по статье «Разбой» и собирают факты и улики, доказывающие его вину, а также причастность к преступлению второго подозреваемого, находящегося сейчас в розыске.
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