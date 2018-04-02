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17:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде приезжие продали ростовчанину иномарку, и тут же ее украли

Два месяца полиция искала аферистов, которые обманули в Волгограде ростовчанина. Одного нашли, второй — еще в розыске.

48-летний житель Ростова приехал в Волгоград, чтобы купить здесь Hyundai Solaris, который нашел по объявлению. На улице Космонавтов он встретился с продавцами — ими оказались двое мужчин. Проверил документы, машину, все понравилось. Он заплатил продавцам 465 тысяч рублей, но едва сел за руль, ему в лицо что-то прыснули. Очнулся на обочине дороги без денег, без машины, без документов и без мобильного телефона. Случайный прохожий помог ему добраться в полицию.

Грабителей объявили в розыск. Искали не только в Волгоградской, но и в соседних областях. И нашли одного — им оказался 34-летний житель Самары.

Ранее он уже был судим за грабеж. После Волгограда он отправился в Воронеж, где продал Hyundai Solaris женщине.

Задержанный свою вину не признает. Сейчас он находится в СИЗО.

Следователи уже завели уголовное дело по статье «Разбой» и собирают факты и улики, доказывающие его вину, а также причастность к преступлению второго подозреваемого, находящегося сейчас в розыске.

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