В Воронеже детский сад эвакуировали из-за странного запаха

Воспитанников воронежского детсада № 35 на улице Куцыгина эвакуировали в понедельник, 2 апреля. Заведующая садиком почувствовала странный запах в здании и вывела детей на улицу, рассказал руководитель управления по делам ГО и ЧС города Сергей Хомук на планерке в мэрии.

Инцидент произошел около 10:00. Заведующая вызвала спасателей. Выяснилось, что запах появился после дезинфекции, проведенной сотрудниками «УК Ленинского района» в подвале жилого дома, на втором этаже которого находится садик.

Позже часть детей разместили в соседнем дошкольном учреждении, остальных забрали родители.

— Мы проинформировали Роспотребнадзор, уже сделаны все необходимые анализы, к концу дня они будут готовы. Садик на два дня закрыт, — пояснил Сергей Хомук.