В Зеленоградском округе БМВ сбил 13-летнюю девочку на велосипеде
В субботу, 31 марта, в Зеленоградском округе произошло ДТП, в котором пострадала 13-летняя девочка. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
В субботу, 31 марта, в Зеленоградском округе произошло ДТП, в котором пострадала 13-летняя девочка. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
В 15:40 на втором километре автодороги Горьковское — Красновка — Дунаевка 28-летний мужчина за рулём «БМВ-520» сбил велосипедистку. Девочка переезжала трассу слева направо.
В результате аварии школьница получила травмы, её доставили в больницу. «По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.