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17:37 (мск), источник: Калининград.Ru

В Зеленоградском округе БМВ сбил 13-летнюю девочку на велосипеде

В субботу, 31 марта, в Зеленоградском округе произошло ДТП, в котором пострадала 13-летняя девочка. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В 15:40 на втором километре автодороги Горьковское — Красновка — Дунаевка 28-летний мужчина за рулём «БМВ-520» сбил велосипедистку. Девочка переезжала трассу слева направо.

В результате аварии школьница получила травмы, её доставили в больницу. «По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

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