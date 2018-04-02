Возбуждено первое уголовное дело в связи с хищением нефти на 400 млн рублей

Напомним, незаконная нефтеврезка привела оперов на территорию нефтебазы ООО УК «Лагуна» в городе Похвистнево, а позже — к незаконному нефтезаводу.

Задержаны были четыре подозреваемых. Силовики предполагают, что в Похвистневском районе действовала целая ОПГ, которая похищала нефть из нефтепровода Нижневартовск — Курган — Куйбышев и перепродавала ее на нефтебазы Самарской, Оренбургской и Саратовской областей. По предварительным подсчетам похищено было более 18,5 тыс. тонн нефти на сумму свыше 400 млн рублей.