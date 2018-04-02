В Самаре в квартире жилого дома найден труп пенсионера со следами побоев

Вчера вечером, 1 апреля, в совхозе Волгарь произошло ЧП. Там, примерно в девять часов вечера, обнаружили труп человека. Тело нашли в квартире дома на улице Осетинской, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды-Самара» собственный источник.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Силовики установили, что погибшим является 81-летний хозяин жилой площади. Эксперты зафиксировали на нем множественные гематомы и ссадины. Также проведен осмотр, в ходе которого изъяты возможные вещественные доказательства.