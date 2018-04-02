В Самаре в квартире жилого дома найден труп пенсионера со следами побоев
Сейчас правоохранители выясняют, что случилось с несчастным.
Сейчас правоохранители выясняют, что случилось с несчастным.
Вчера вечером, 1 апреля, в совхозе Волгарь произошло ЧП. Там, примерно в девять часов вечера, обнаружили труп человека. Тело нашли в квартире дома на улице Осетинской, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды-Самара» собственный источник.
На месте происшествия работала
Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться во всех обстоятельствах случившегося. По факту произошедшего проводится проверка, по итогом которой будет принято процессуальное решение. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело. Подозреваемых у следствия пока нет.
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