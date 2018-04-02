Подростки напали на местного жителя в Шелехове

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, молодые люди ночью разгуливали городу. Внезапно на глаза им попалась жертва — мужчина шел, пошатываясь, по одной из улиц города металлургов. Это и стало главной мотивацией для подростков: они решили, что в таком состоянии местный житель не окажет им сопротивления. И, действительно, им удалось воплотить разбойный план в действие. Они напали на него с кулаками, нанесли телесные повреждения, отняв имущество и документы.