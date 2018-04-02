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17:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Подростки напали на местного жителя в Шелехове

Они отобрали у мужчины телефон и документы.

Источник: Комсомольская правда

Двух подростков задержали в Шелехове. Парней в возрасте 15 и 16 лет подозревают в разбойном нападении на местного жителя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, молодые люди ночью разгуливали городу. Внезапно на глаза им попалась жертва — мужчина шел, пошатываясь, по одной из улиц города металлургов. Это и стало главной мотивацией для подростков: они решили, что в таком состоянии местный житель не окажет им сопротивления. И, действительно, им удалось воплотить разбойный план в действие. Они напали на него с кулаками, нанесли телесные повреждения, отняв имущество и документы.

Но вскоре полицейским удалось схватить криминальную парочку. В настоящее время похищенный мобильный телефон изъят и вскоре его вернут законному владельцу.

Самих же подростков заключат под стражу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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