Подростки напали на местного жителя в Шелехове
Они отобрали у мужчины телефон и документы.
Они отобрали у мужчины телефон и документы.
Двух подростков задержали в Шелехове. Парней в возрасте 15 и 16 лет подозревают в разбойном нападении на местного жителя.
Как сообщает
Но вскоре полицейским удалось схватить криминальную парочку. В настоящее время похищенный мобильный телефон изъят и вскоре его вернут законному владельцу.
Самих же подростков заключат под стражу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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