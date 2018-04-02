В Воронежской области полицейские объявили в розыск подозреваемого в убийстве
Неизвестный напал на пенсионера с ножом в поселке Подгоренский.
Неизвестный напал на пенсионера с ножом в поселке Подгоренский.
Подгоренские полицейские ищут подозреваемого в убийстве 66-летнего мужчины. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил начальник районного отдела уголовного розыска Владимир Калашников в понедельник, 2 апреля.
ЧП случилось около дома № 125 на улице Первомайской в период с 10:40 до 10:50 27 февраля 2017 года. Неизвестный мужчина нанес погибшему множество ножевых ранений и скрылся.
Тело обнаружила
Всех, кто обладает
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