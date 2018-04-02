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18:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области полицейские объявили в розыск подозреваемого в убийстве

Неизвестный напал на пенсионера с ножом в поселке Подгоренский.

Источник: отдел уголовного розыска Подгоренского района

Подгоренские полицейские ищут подозреваемого в убийстве 66-летнего мужчины. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил начальник районного отдела уголовного розыска Владимир Калашников в понедельник, 2 апреля.

ЧП случилось около дома № 125 на улице Первомайской в период с 10:40 до 10:50 27 февраля 2017 года. Неизвестный мужчина нанес погибшему множество ножевых ранений и скрылся.

Тело обнаружила следственно-оперативная группа. Полицейские составили фоторобот подозреваемого. На вид ему 45−50 лет, рост 170−175 см, худощавого телосложения. Был одет в вещи темного цвета: куртку, шапку и штаны. На плече была сумка также черного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам 8 (47394) 53 32 81, 8 999 435 33 76 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

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