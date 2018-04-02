В Воронежской области полицейские объявили в розыск подозреваемого в убийстве

Источник: отдел уголовного розыска Подгоренского района

Подгоренские полицейские ищут подозреваемого в убийстве 66-летнего мужчины. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил начальник районного отдела уголовного розыска Владимир Калашников в понедельник, 2 апреля.

ЧП случилось около дома № 125 на улице Первомайской в период с 10:40 до 10:50 27 февраля 2017 года. Неизвестный мужчина нанес погибшему множество ножевых ранений и скрылся.

Тело обнаружила следственно-оперативная группа. Полицейские составили фоторобот подозреваемого. На вид ему 45−50 лет, рост 170−175 см, худощавого телосложения. Был одет в вещи темного цвета: куртку, шапку и штаны. На плече была сумка также черного цвета.