Семья из Дубоссарского района осталась без жилья из-за оползней

«Услышал грохот, подумал, что это ветер. Вышел на улицу и увидел, что в стене образовалась трещина. Проверил комнату, там треснул потолок. Поднялся на чердак, увидел, что сместились три балки и шифер треснул», — сказал житель села Мэркэуць Валерий Гузун.



Семью из аварийного дома эвакуировали.



«Нам известно, что их разместили у родственников. Сейчас этой проблемой занимаются власти», — отметила пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.



В подобной ситуации рискуют оказаться и соседи семьи Гузун.



«Можете сходить, посмотреть, у меня затоплен весь подвал. Собираем воду, а она прибывает снова. Страшно жить тут. Забор сполз в овраг».



«Придётся бросить или собрать всё, что есть, и поселиться где-нибудь у знакомых. Но кто нас примет?»



По словам мэра Мэркэуць Александра Ляху, оползни начались в результате прошедших дождей.



«Трещины пошли оттуда. Там было две трещины, а затем они расширились. Эти трещины доходят до соседних домов», — сказал мэр села Мэркэуць Алексей Ляху.



Местные власти говорят, что если в дело не вмешаются ответственные учреждения, обрушиться могут 15 домов.