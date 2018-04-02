Семья из Дубоссарского района осталась без жилья из-за оползней
Семья Гузун из села Мэркэуць Дубоссарского района осталась без крыши над головой
Семья Гузун из села Мэркэуць Дубоссарского района осталась без крыши над головой
Их дом, находящийся на берегу Днестра, практически сполз в реку, а стены пошли трещинами. Глава семейства опасается, что строение вовсе рухнет.
«Услышал грохот, подумал, что это ветер. Вышел на улицу и увидел, что в стене образовалась трещина. Проверил комнату, там треснул потолок. Поднялся на чердак, увидел, что сместились три балки и шифер треснул», — сказал житель села Мэркэуць Валерий Гузун.
Семью из аварийного дома эвакуировали.
«Нам известно, что их разместили у родственников. Сейчас этой проблемой занимаются власти», — отметила
В подобной ситуации рискуют оказаться и соседи семьи Гузун.
«Можете сходить, посмотреть, у меня затоплен весь подвал. Собираем воду, а она прибывает снова. Страшно жить тут. Забор сполз в овраг».
«Придётся бросить или собрать всё, что есть, и поселиться
По словам мэра Мэркэуць Александра Ляху, оползни начались в результате прошедших дождей.
«Трещины пошли оттуда. Там было две трещины, а затем они расширились. Эти трещины доходят до соседних домов», — сказал мэр села Мэркэуць Алексей Ляху.
Местные власти говорят, что если в дело не вмешаются ответственные учреждения, обрушиться могут 15 домов.
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