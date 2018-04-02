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20:13 (мск), источник: Publika.md

Семья из Дубоссарского района осталась без жилья из-за оползней

Семья Гузун из села Мэркэуць Дубоссарского района осталась без крыши над головой из-за оползней.

Источник: Publika.md

Их дом, находящийся на берегу Днестра, практически сполз в реку, а стены пошли трещинами. Глава семейства опасается, что строение вовсе рухнет.

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«Услышал грохот, подумал, что это ветер. Вышел на улицу и увидел, что в стене образовалась трещина. Проверил комнату, там треснул потолок. Поднялся на чердак, увидел, что сместились три балки и шифер треснул», — сказал житель села Мэркэуць Валерий Гузун.

Семью из аварийного дома эвакуировали.

«Нам известно, что их разместили у родственников. Сейчас этой проблемой занимаются власти», — отметила пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

В подобной ситуации рискуют оказаться и соседи семьи Гузун.

«Можете сходить, посмотреть, у меня затоплен весь подвал. Собираем воду, а она прибывает снова. Страшно жить тут. Забор сполз в овраг».

«Придётся бросить или собрать всё, что есть, и поселиться где-нибудь у знакомых. Но кто нас примет?»

По словам мэра Мэркэуць Александра Ляху, оползни начались в результате прошедших дождей.

«Трещины пошли оттуда. Там было две трещины, а затем они расширились. Эти трещины доходят до соседних домов», — сказал мэр села Мэркэуць Алексей Ляху.

Местные власти говорят, что если в дело не вмешаются ответственные учреждения, обрушиться могут 15 домов.

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