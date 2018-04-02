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18:16 (мск), источник: ivbg.ru

В Ленобласти задержан глава администрации Лесколово

Задержан глава администрации Лесколово во Всеволожском районе Ленинградской области Армен Ананян.

Как сообщает Online47 со ссылкой на СУ Следственного комитета по Ленобласти, чиновника сразу же доставили на допрос.

По предварительным сведениям, Ананян стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

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