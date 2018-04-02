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18:28 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Сочи эвакуируют жильцов горящего дома

Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Источник: ГТРК «Кубань»

В центре Сочи горит мансарда пятиэтажного дома — заявка о возгорании поступила на пульт дежурного в 17:43. Предварительно, площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Проводится эвакуация жильцов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Во время загрузки произошла ошибка.

К месту ЧП направлены силы и средства МЧС России по повышенному номеру, работает оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. На тушение огня подано четыре ствола «Дельта». Подробности происшествия уточняются.

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