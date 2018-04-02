В Сочи эвакуируют жильцов горящего дома
Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
В центре Сочи горит мансарда пятиэтажного дома — заявка о возгорании поступила на пульт дежурного в 17:43. Предварительно, площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Проводится эвакуация жильцов, сообщает
К месту ЧП направлены силы и средства МЧС России по повышенному номеру, работает оперативная группа Сочинского
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