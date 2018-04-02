В ДЧС рассказали о ситуации в Зыряновске
В городе Зыряновск
В городе Зыряновск
«Река Старушка не справилась с огромным потоком талых вод, поэтому вода стала переливаться через русло, минуя обводной канал. Система насосной станции также оказалась в воде. Промерзшая почва усугубила ситуацию. Спасатели в спешом порядке, ради безопасности жизни и здоровья людей, эвакуировали граждан. Сегодня ситуация оставляет желать лучшего», — сообщили в ДЧС
Спасательные подразделения сосредоточены по району и производят неотложные
«Похожая картина сложилась и в селе Малеевск. Поток воды и глыбы льда стали переливаться через возведенную дамбу, высота которой составляла 7 метров. Такого, местные, не припомнят на своей памяти. К домам поступала не только вода, но и огромные куски льда. В Малеевске подтоплено 102 дома и 79 придворовых территорий. В поселке по устранению и ликвидации затопления работает группа спасателей ГУ «СПиАСР», — указали в департаменте.
Отметим, что на территории Зыряновского района представителями «ВостокВзрывПром» на нескольких участках, где был обнаружен затор, проводились взрывные работы.
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