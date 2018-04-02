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18:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Сочи горит пятиэтажный дом

Прямо сейчас спасатели эвакуируют жителей.

В центральном районе Сочи горит пятиэтажный дом. В данный момент из горящего здания эвакуируют его жителей. Спасатели сообщили, что погибших и пострадавших нет.

— Предположительно пожар произошел в мансардной части пятиэтажки, в 17.43, 4 ствола «Дельта». На месте работает оперативная группа сочинского горнизона, — прокомментировали «Комсомольской правде» — Кубань в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. — Площадь возгорания 500 квадратных метров.

Очевидцы сообщают, что пламя настолько интенсивное, что его видно издалека.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Спасатели приступили к тушению многоэтажки в Сочи. Из-за сильного ветра огонь очень быстро распространяется, пишут в соцсетях.

Подробности происшествия выясняются.

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