В Сочи горит пятиэтажный дом
Прямо сейчас спасатели эвакуируют жителей.
Прямо сейчас спасатели эвакуируют жителей.
В центральном районе Сочи горит пятиэтажный дом. В данный момент из горящего здания эвакуируют его жителей. Спасатели сообщили, что погибших и пострадавших нет.
— Предположительно пожар произошел в мансардной части пятиэтажки, в 17.43, 4 ствола «Дельта». На месте работает оперативная группа сочинского горнизона, — прокомментировали «Комсомольской правде» — Кубань в
Очевидцы сообщают, что пламя настолько интенсивное, что его видно издалека.
— Спасатели приступили к тушению многоэтажки в Сочи.
Подробности происшествия выясняются.
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