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09:37 (мск), источник: Newsroom24.ru

Продлен арест руководителю ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода

Его обвинили в организации нападения на юриста горадминистрации.

Как сообщили корреспонденту агентства новостей Newsroom24 в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, Нижегородский районный суд продлил срок содержания под стражей председателю ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода Сергею Ковалеву, обвиняемому в организации нападения на юриста горадминистрации.

В обоснование ходатайства указано, что ранее привлекавшийся к уголовной и административной ответственности мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В ходатайстве также указвается, что у следствия имеются основания полагать, что мужчина, оставаясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия и суда.

Обвиняемый и его защитник возражали против продления срока содержания под стражей, просили избрать ему в отношении меру пресечения в виде домашнего ареста.

Нижегородский райсуд продлил обвиняемому срок содержания под стражей по 3 мая 2018 года включительно.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что руководитель «Ассоциации нижегородских перевозчиков» Сергей Ковалев взят под стражу.

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