Продлен арест руководителю ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода
Его обвинили в организации нападения на юриста горадминистрации.
Его обвинили в организации нападения на юриста горадминистрации.
Как сообщили корреспонденту агентства новостей Newsroom24 в объединенной
В обоснование ходатайства указано, что ранее привлекавшийся к уголовной и административной ответственности мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
В ходатайстве также указвается, что у следствия имеются основания полагать, что мужчина, оставаясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия и суда.
Обвиняемый и его защитник возражали против продления срока содержания под стражей, просили избрать ему в отношении меру пресечения в виде домашнего ареста.
Нижегородский райсуд продлил обвиняемому срок содержания под стражей по 3 мая 2018 года включительно.
Постановление не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что руководитель «Ассоциации нижегородских перевозчиков» Сергей Ковалев взят под стражу.
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