Продлен арест руководителю ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода

Как сообщили корреспонденту агентства новостей Newsroom24 в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, Нижегородский районный суд продлил срок содержания под стражей председателю ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода Сергею Ковалеву, обвиняемому в организации нападения на юриста горадминистрации.



В обоснование ходатайства указано, что ранее привлекавшийся к уголовной и административной ответственности мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.



В ходатайстве также указвается, что у следствия имеются основания полагать, что мужчина, оставаясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия и суда.



Обвиняемый и его защитник возражали против продления срока содержания под стражей, просили избрать ему в отношении меру пресечения в виде домашнего ареста.



Нижегородский райсуд продлил обвиняемому срок содержания под стражей по 3 мая 2018 года включительно.



Постановление не вступило в законную силу.



Ранее сообщалось, что руководитель «Ассоциации нижегородских перевозчиков» Сергей Ковалев взят под стражу.