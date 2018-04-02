В Сочи из горящей пятиэтажки эвакуированы 50 жильцов

«Из горящего здания по ул. Пятигорская, 92/3 проведена эвакуация жильцов. Всего 50 человек. Погибших и пострадавших нет», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он также отметил, что на месте происшествия создан оперативный штаб. Приехал мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Ранее сообщалось, что сигнал о возгорании в жилом пятиэтажном доме с мансардой по улице Пятигорской в Центральном районе Сочи поступил в 17:43 по московскому времени. Пожару назначен повышенный номер. По предварительным данным, площадь возгорания превысила 500 квадратных метров.