В Сочи горит пятиэтажный дом https://t.co/0H2LEzbWRn pic.twitter.com/zKqPMM2WOi— РИА Новости (@rianru) 2 апреля 2018 г.
В Сочи из горящей пятиэтажки эвакуированы 50 жильцов
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Спасатели вывели 50 человек из горящего в Сочи жилого пятиэтажного дома, пострадавших и погибших нет, сообщили агентству «Интерфакс» в
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