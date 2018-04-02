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19:39 (мск), источник: Интерфакс

В Сочи из горящей пятиэтажки эвакуированы 50 жильцов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Спасатели вывели 50 человек из горящего в Сочи жилого пятиэтажного дома, пострадавших и погибших нет, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Из горящего здания по ул. Пятигорская, 92/3 проведена эвакуация жильцов. Всего 50 человек. Погибших и пострадавших нет», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он также отметил, что на месте происшествия создан оперативный штаб. Приехал мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Ранее сообщалось, что сигнал о возгорании в жилом пятиэтажном доме с мансардой по улице Пятигорской в Центральном районе Сочи поступил в 17:43 по московскому времени. Пожару назначен повышенный номер. По предварительным данным, площадь возгорания превысила 500 квадратных метров.

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