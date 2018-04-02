В Сочи спасатели ликвидировали открытое горение при пожаре

Ранее сообщалось о пожаре в пятиэтажке в Сочи, расположенной на улице Пятигорская, 92. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Пятьдесят жителей дома были эвакуированы.
«В 19.38 мск открытое горение было ликвидировано», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают 137 человек и 39 единиц техники, от МЧС — 76 человек и 20 единиц техники. Также на месте работают более 50 сотрудников полиции. Как отметили в ГУМВД по региону, правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность местных жителей на месте пожара. Наряды ДПС осуществляют беспрепятственный проезд спецтехники к месту происшествия, регулируют движение.
В СМИ появилась информация, что огонь перекинулся на соседний дом, однако в ГУМЧС эту информацию опровергли.
Как сообщили в РИА Новости в пресс-службе администрации Сочи, на место происшествия прибыл глава города Анатолий Пахомов.
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