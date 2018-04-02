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20:14 (мск), источник: РИА Новости

В Сочи спасатели ликвидировали открытое горение при пожаре

КРАСНОДАР, 2 апр — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое пламя при возгорании в жилом доме в Сочи, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось о пожаре в пятиэтажке в Сочи, расположенной на улице Пятигорская, 92. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Пятьдесят жителей дома были эвакуированы.

«В 19.38 мск открытое горение было ликвидировано», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают 137 человек и 39 единиц техники, от МЧС — 76 человек и 20 единиц техники. Также на месте работают более 50 сотрудников полиции. Как отметили в ГУМВД по региону, правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность местных жителей на месте пожара. Наряды ДПС осуществляют беспрепятственный проезд спецтехники к месту происшествия, регулируют движение.

В СМИ появилась информация, что огонь перекинулся на соседний дом, однако в ГУМЧС эту информацию опровергли.

Как сообщили в РИА Новости в пресс-службе администрации Сочи, на место происшествия прибыл глава города Анатолий Пахомов.

Огонь опускается на нижние этажи горящей многоэтажки в Сочи
Во время загрузки произошла ошибка.
19:57 (мск)© Ньюстюб
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