Мужчина провалился под лед островецкого водоема и утонул

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Провалившийся под лед в Островце местный житель утонул, сообщило во вторник издание «Островецкая правда».

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Инцидент произошел сегодня утром — мужчина решил срезать путь через покрытое тонким льдом водохранилище, которое находится в центре города, и провалился в воду.

Тонувшего мужчину заметил проезжавший мимо таксист и вызвал спасателей, которые прибыли на место буквально за две минуты. Вместе с ОСВОДовцами, медиками и милицией они приступили к спасению — тонувшего до этого попытались спасти прохожие, однако не могли к нему подобраться.

Утопающему протянули лестницу, однако он не смог схватиться за нее и утонул. Спасти мужчину не удалось.