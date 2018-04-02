Мужчина провалился под лед островецкого водоема и утонул
Спасатели подали тонувшему лестницу, однако он не смог схватиться за нее и ушел под воду.
Спасатели подали тонувшему лестницу, однако он не смог схватиться за нее и ушел под воду.
МИНСК, 2 апр — Sputnik. Провалившийся под лед в Островце местный житель утонул, сообщило во вторник издание «Островецкая правда».
Инцидент произошел сегодня утром — мужчина решил срезать путь через покрытое тонким льдом водохранилище, которое находится в центре города, и провалился в воду.
Тонувшего мужчину заметил проезжавший мимо таксист и вызвал спасателей, которые прибыли на место буквально за две минуты. Вместе с ОСВОДовцами, медиками и милицией они приступили к спасению — тонувшего до этого попытались спасти прохожие, однако не могли к нему подобраться.
Утопающему протянули лестницу, однако он не смог схватиться за нее и утонул. Спасти мужчину не удалось.
Ранее экстренные службы предупреждали граждан об опасности выхода на тонкий лед, а в Гродненской области сейчас выход на лет — под запретом.
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