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07:22 (мск), источник: РИА Новости

СК показал высоковольтные провода над детской площадкой в сгоревшем ТЦ‍

МОСКВА — РИА Новости. Следователи обнаружили высоковольтные провода в батутном зале сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», говорится в видеоролике, опубликованном СК России.

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«Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил они проложены сквозь зал», — доложили председателю СК Александру Бастрыкину во время осмотра сгоревшего здания.

По словам очевидцев, пучок с проводами свисал над ванной, заполненной мягкими кубиками.

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Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание началось на верхнем этаже, где находились кинозалы и игровые комнаты.

После первых следственных мероприятий выяснилось, что за неделю до трагедии в ТЦ отключили автоматическую сигнализацию, а охранник не активировал работающую в ручном режиме систему тушения.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Выяснением причин трагедии занимается группа криминалистов из центрального аппарата Следственного комитета. Ее работой руководит лично глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, полная экспертиза по делу о возгорании займет до трех месяцев.

После ЧП губернатор Кузбасса Аман Тулеев уволил своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики Кемеровской области Нину Лопатину. Позднее сам глава региона подал в отставку.

По делу о пожаре арестованы генеральный директор компании — владельца «Зимней вишни», руководитель региональной инспекции Госстройнадзора, технический директор и управляющая торговым центром, сотрудники фирмы, обслуживающей пожарную сигнализацию, а также охранник ТЦ.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).

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01:12 (мск)© Ньюстюб
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