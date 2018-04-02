МИД Армении: среди пострадавших при взрыве в Ереване есть граждане РФ и Ирана

«По предварительным данным, среди пострадавших есть граждане России и Ирана», — сказал дипломат. В числе других пострадавших они доставлены в медицинский центр «Сурб Григор Лусаворич» (имени Святого Григория Просветителя), где им оказывается необходимая помощь.

В свою очередь пресс-служба МЧС сообщает, что среди пострадавших — три 15-летних подростка из РФ. Ранее ведомство сообщало о девяти пострадавших в результате ЧП, позже МЧС привело уточненные данные, согласно которым ранения при взрыве получили восемь человек.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhE3VulBYAc/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhE3VulBYAc/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Около 20:30 часов в ресторане "Burger king" на Северном проспекте прогремел взрыв. Причиной стала неисправность работы кухонной техники. По неофицальным данным есть пострадавшие. На месте взрыва работает пожарная бригада и бригады скорой помощи. #ереван #пожар #бургеркинг #burgerking #yerevan #hyususain</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/lil.007/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Lιℓιт m.</a> (@lil.007) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-02T17:12:47+00:00">2 Апр 2018 в 10:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В посольстве России ТАСС сообщили, что уточняют данные о россиянах, сотрудники консульского отдела отправились в больницу, куда доставлены пострадавшие.