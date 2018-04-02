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21:21 (мск), источник: ТАСС

МИД Армении: среди пострадавших при взрыве в Ереване есть граждане РФ и Ирана

ЕРЕВАН, 2 апреля. /ТАСС/. Граждане России и Ирана находятся среди пострадавших в результате взрыва, произошедшего в понедельник вечером на кухне предприятия быстрого питания в центре Еревана. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель МИД Армении Тигран Балаян.

«По предварительным данным, среди пострадавших есть граждане России и Ирана», — сказал дипломат. В числе других пострадавших они доставлены в медицинский центр «Сурб Григор Лусаворич» (имени Святого Григория Просветителя), где им оказывается необходимая помощь.

В свою очередь пресс-служба МЧС сообщает, что среди пострадавших — три 15-летних подростка из РФ. Ранее ведомство сообщало о девяти пострадавших в результате ЧП, позже МЧС привело уточненные данные, согласно которым ранения при взрыве получили восемь человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

В посольстве России ТАСС сообщили, что уточняют данные о россиянах, сотрудники консульского отдела отправились в больницу, куда доставлены пострадавшие.

В настоящий момент место происшествия оцеплено, на месте работают следователи и спасатели-пожарные.

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