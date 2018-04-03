Что изменилось в петербургском метро через год после теракта

Источник: РИА "Новости"

С тех пор в Петербурге так и не появилось ни стелы, ни знака в память о погибших. Часть родственников жертв теракта — против памятных знаков возле входа в метро, потому что они будут постоянно напоминать о случившемся. В то же время сейчас некуда даже возложить цветы. Напомним, в первые дни после трагедии стихийный мемориал возник в вестибюле станции «Технологический институт», куда прибыл искореженный взрывом поезд. Многие оставляли цветы и свечи прямо у входа на станцию.

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После взрыва метрополитен усилил требования к безопасности. Когда трагедия только случилась, от подземки требовали организовать тщательный досмотр пассажиров. И такой эксперимент был: в августе 2017 года на четырех станциях подземки людей проверяли как в аэропорту. Станции выбирались с наименьшим пассажиропотоком, но и там возникли очереди. Чтобы просто попасть в вестибюль, до часа приходилось стоять на улице.

Сейчас на каждой станции метро дежурят трое полицейских. Они проверяют багаж у всех, кто вызывает у них подозрение. Рамки постоянно включены, обойти их невозможно. Усилилось внимание и к бесхозным предметам. Ведь, собственно, благодаря бдительности инспектора по станции «Площадь Восстания» Альберта Сибирских 3 апреля прошлого года еще один взрыв был предотвращен. За полчаса до взрыва на «Сенной площади» на «Площади Восстания» он обнаружил подозрительный огнетушитель. Оказалось, что это взрывное устройство мощностью в 1000 грамм тротила.

На «синей» же ветке предотвратить трагедию не удалось. Устройство сработало, когда поезд следовал от «Сенной площади» к «Технологическому институту». Машинист Александр Каверин вспоминал впоследствии, что услышал хлопок. Тут же по громкой связи с ним связались пассажиры — люди стали кричать, что произошло что-то ужасное. Каверин принял решение не останавливать поезд и этим спас жизни многим — эвакуация велась прямо с платформы.

В день трагедии многие петербуржцы ездить на метро зареклись. В течение недели в подземке было ощутимо меньше народу, люди смотрели друг на друга с подозрением, иногда и вовсе переходили в другие вагоны. Год спустя в час пик в метро по-прежнему не протолкнуться, но возле той самой платформы на станции «Технологический институт» часто можно услышать, как пассажиры обсуждают трагедию.