Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ МИД Канады на высылку дипломатов из России
«Дипскандал» выходит боком: русский ответ возмутил канадцев
58-летний Игорь Николаев показал подросшую дочку
7 квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
СМИ: Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Сенатор США: Россия вышла из-под контроля
«Стыд»: В Сети об откровенных снимках Водонаевой
Ченнинг Татум разводится с женой после девяти лет брака
Лолита пришла на шоу Урганта в пиджаке цвета фуксии
Как жить в России, если у тебя аутизм
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
09:32 (мск), источник: "Российская газета"

Что изменилось в петербургском метро через год после теракта

Ровно год назад на «синей» ветке петербургской подземки произошел взрыв. Тогда погибли 15 пассажиров, 87 получили ранения. Расследование трагедии продолжается до сих пор, арестованы 13 человек. Ну, а многие горожане до сих пор с содроганием вспоминают взрыв, когда поезд проезжал перегон между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом»…

Источник: РИА "Новости"

С тех пор в Петербурге так и не появилось ни стелы, ни знака в память о погибших. Часть родственников жертв теракта — против памятных знаков возле входа в метро, потому что они будут постоянно напоминать о случившемся. В то же время сейчас некуда даже возложить цветы. Напомним, в первые дни после трагедии стихийный мемориал возник в вестибюле станции «Технологический институт», куда прибыл искореженный взрывом поезд. Многие оставляли цветы и свечи прямо у входа на станцию.

Читайте также
Чего ждать петербуржцам от нового закона о метро

После взрыва метрополитен усилил требования к безопасности. Когда трагедия только случилась, от подземки требовали организовать тщательный досмотр пассажиров. И такой эксперимент был: в августе 2017 года на четырех станциях подземки людей проверяли как в аэропорту. Станции выбирались с наименьшим пассажиропотоком, но и там возникли очереди. Чтобы просто попасть в вестибюль, до часа приходилось стоять на улице.

Сейчас на каждой станции метро дежурят трое полицейских. Они проверяют багаж у всех, кто вызывает у них подозрение. Рамки постоянно включены, обойти их невозможно. Усилилось внимание и к бесхозным предметам. Ведь, собственно, благодаря бдительности инспектора по станции «Площадь Восстания» Альберта Сибирских 3 апреля прошлого года еще один взрыв был предотвращен. За полчаса до взрыва на «Сенной площади» на «Площади Восстания» он обнаружил подозрительный огнетушитель. Оказалось, что это взрывное устройство мощностью в 1000 грамм тротила.

На «синей» же ветке предотвратить трагедию не удалось. Устройство сработало, когда поезд следовал от «Сенной площади» к «Технологическому институту». Машинист Александр Каверин вспоминал впоследствии, что услышал хлопок. Тут же по громкой связи с ним связались пассажиры — люди стали кричать, что произошло что-то ужасное. Каверин принял решение не останавливать поезд и этим спас жизни многим — эвакуация велась прямо с платформы.

В день трагедии многие петербуржцы ездить на метро зареклись. В течение недели в подземке было ощутимо меньше народу, люди смотрели друг на друга с подозрением, иногда и вовсе переходили в другие вагоны. Год спустя в час пик в метро по-прежнему не протолкнуться, но возле той самой платформы на станции «Технологический институт» часто можно услышать, как пассажиры обсуждают трагедию.

В подготовке теракта обвиняются 13 человек. Все они находятся под стражей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Британские СМИ с запозданием испугались новой российской авиабомбы
СК: В батутном зале кемеровского ТЦ находились высоковольтные провода
Три четверти резервов бюджета на 2018 год уже потрачены
Черноморский флот будет бороться с «украинским пиратством»
Следствие установило всех причастных к теракту в Петербурге
Ученые назвали опасность красного мяса
В Британии с делом Скрипаля связали новейшую российскую бомбу
Радар новейшего ЗРК С-500 впервые показали на видео
«Курорты Северного Кавказа» похитили из бюджета 3,2 млн рублей
Спорт
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин ЦСКА на домашнем льду выглядел блекло. Так команду Олега Знарка не победить
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Дочь Михаила Пореченкова уехала жить в Голландию Варя поступила на факультет «Коммуникации и медиа» в университет в Роттердаме.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь