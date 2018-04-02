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2 апреля, источник: СБ - Беларусь сегодня

В Мозырском речном порту сильный ветер опрокинул кран (ВИДЕО)

Сегодня ночью в Мозырском речном порту рухнул портальный кран, предназначенный для разгрузочно-погрузочных работ.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Предполагается, что причиной его падения стал сильный порывистый ветер.

Благодаря тому, что инцидент произошел в ночное время, никто не пострадал. По предварительной информации, рядом людей не было. Кран грузоподъемностью 10 тонн при падении не повредил и другое оборудование, находившееся поблизости. Поврежденная конструкция не подлежит восстановлению.

Известно, что в речном порту кран использовался с 80-х годов и свой срок эксплуатации, по всей видимости, полностью отработал. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

Во время загрузки произошла ошибка.
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