В Мозырском речном порту сильный ветер опрокинул кран (ВИДЕО)
Сегодня ночью в Мозырском речном порту рухнул портальный кран, предназначенный для
Сегодня ночью в Мозырском речном порту рухнул портальный кран, предназначенный для
Предполагается, что причиной его падения стал сильный порывистый ветер.
Благодаря тому, что инцидент произошел в ночное время, никто не пострадал. По предварительной информации, рядом людей не было. Кран грузоподъемностью 10 тонн при падении не повредил и другое оборудование, находившееся поблизости. Поврежденная конструкция не подлежит восстановлению.
Известно, что в речном порту кран использовался с 80-х годов и свой срок эксплуатации, по всей видимости, полностью отработал. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.
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