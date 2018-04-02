В Мозырском речном порту сильный ветер опрокинул кран (ВИДЕО)

Благодаря тому, что инцидент произошел в ночное время, никто не пострадал. По предварительной информации, рядом людей не было. Кран грузоподъемностью 10 тонн при падении не повредил и другое оборудование, находившееся поблизости. Поврежденная конструкция не подлежит восстановлению.