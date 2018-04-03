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09:36 (мск), источник: ИА REGNUM

Губернатор Краснодарского края: Сгоревший в Сочи дом — самострой

Сгоревший в Сочи пятиэтажный многоквартирный дом с мансардой оказался самостроем. Об этом 2 апреля сообщают местные СМИ со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«Будет проведена тщательная проверка причин возгорания. По предварительным данным, сгоревший дом — самострой. И такое ЧП — наглядный пример следствия бездумной, хаотичной, я бы даже сказал, преступной застройки», — рассказал губернатор Краснодарского края.

Кондратьев также рассказал, что в Сочи работает межведомственный штаб, эвакуированные жильцы получают необходимую помощь и будут оперативно расселены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сочи на улице Лысая Гора загорелся пятиэтажный жилой дом с надстроенной мансардой. Площадь пожара составляла более 500 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 50 жильцов. Данные о погибших или пострадавших не поступали.

На данный момент пожар потушен.

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