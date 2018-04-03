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09:41 (мск), источник: Newsroom24.ru

Осуждены двое полицейских, продававших личные данные нижегородцев

Происшествие случилось в Богородском районе.

Осуждены двое полицейских, продававших личные данные нижегородцев. Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Как сообщалось ранее, в 2015 году оперуполномоченный уголовного розыска по Богородскому району за денежное вознаграждение организовал незаконную передачу информации из ведомственных банков данных МВД. В следующем году он привлек к этой деятельности своего брата, занимавшего такую же должность.

Большая часть незаконно переданных данных была связана с проверкой сведений о собственниках автомототранспортных средств.

Всего мужчины получили от проживающих на территории более чем 20 субъектов Российской Федерации граждан незаконное денежное вознаграждение на общую сумму не менее 800 тысяч рублей.

Сотрудники полиции уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. В ходе предварительного следствия вину они признали свою вину в полном объеме.

Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно, с лишением права занимать должности в органах внутренних дел сроком на 2 года каждому.

Приговор в законную силу не вступил.

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