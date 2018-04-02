Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Ереване россиян
ЕРЕВАН, 2 апр — РИА Новости. Граждане России и Ирана, пострадавшие в результате взрыва в Ереване, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил журналистам заведующий реанимационным отделением медцентра Св. Григория Просветителя Самвел Карапетян.
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