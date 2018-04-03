Военные окажут помощь в ликвидации последствий паводка под Волгоградом

По информации областного главка МЧС, паводковая обстановка осложнилась в регионе в первых числах апреля из-за обильного таяния снега. Наиболее сложная обстановка в Кумылженском районе области, где подтоплены 302 придворовых участка и 25 домовладений с населением 754 человека. С 9.00 мск 2 апреля на территории района введен режим ЧС.

«Военные инженеры округа готовы оказать помощь в ликвидации последствий паводковой ситуации в Волгоградской области», — сказал Астафьев.

Личный состав понтонно-мостового подразделения находится в готовности к наведению переправ через затопленные участки. Военные инженеры подготовили переправочно-десантную технику, в том числе плавающие транспортеры ПТС-2 и буксирно-моторные катера БМК-460.