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09:24 (мск), источник: РИА Новости

Военные окажут помощь в ликвидации последствий паводка под Волгоградом

Военные инженеры готовы оказать помощь в ликвидации последствий паводка в Волгоградской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

По информации областного главка МЧС, паводковая обстановка осложнилась в регионе в первых числах апреля из-за обильного таяния снега. Наиболее сложная обстановка в Кумылженском районе области, где подтоплены 302 придворовых участка и 25 домовладений с населением 754 человека. С 9.00 мск 2 апреля на территории района введен режим ЧС.

«Военные инженеры округа готовы оказать помощь в ликвидации последствий паводковой ситуации в Волгоградской области», — сказал Астафьев.

Личный состав понтонно-мостового подразделения находится в готовности к наведению переправ через затопленные участки. Военные инженеры подготовили переправочно-десантную технику, в том числе плавающие транспортеры ПТС-2 и буксирно-моторные катера БМК-460.

Кроме того, в готовности станции комплексной очистки СКО-10 «Гигиена», с помощью которых можно очистить воду из реки для употребления. К освобождению рек ото льда подготовлены более 50 подрывных команд, а в самых проблемных местах уже выполнен ряд мероприятий по подрыву льда для предотвращения заторов на реках.

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 Военные окажут помощь в ликвидации последствий паводка под Волгоградом
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