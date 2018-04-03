Военные окажут помощь в ликвидации последствий паводка под Волгоградом
Военные инженеры готовы оказать помощь в ликвидации последствий паводка в Волгоградской области, сообщил РИА Новости начальник
Военные инженеры готовы оказать помощь в ликвидации последствий паводка в Волгоградской области, сообщил РИА Новости начальник
По информации областного главка МЧС, паводковая обстановка осложнилась в регионе в первых числах апреля
«Военные инженеры округа готовы оказать помощь в ликвидации последствий паводковой ситуации в Волгоградской области», — сказал Астафьев.
Личный состав
Кроме того, в готовности станции комплексной очистки СКО-10 «Гигиена», с помощью которых можно очистить воду из реки для употребления. К освобождению рек ото льда подготовлены более 50 подрывных команд, а в самых проблемных местах уже выполнен ряд мероприятий по подрыву льда для предотвращения заторов на реках.
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