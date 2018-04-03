«Курорты Северного Кавказа» похитили из бюджета 3,2 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

Было установлено, что в 2015 году «Курорты» представили в местную ФНС налоговую декларацию, в которой была учтена сумма затрат по договору на 21 млн рублей, заключенному с фирмой «Красивая страна» на создание художественных фото.

Указанную работу «Красивая страна» не выполнила, в результате чего КСК были незаконно возмещены расходы в размере 3,2 млн рублей из федерального бюджета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».