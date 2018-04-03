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00:46 (мск), источник: Известия

«Курорты Северного Кавказа» похитили из бюджета 3,2 млн рублей

Генпрокуратура РФ выявила хищение на 3,2 млн рублей из бюджета компанией «Курорты Северного Кавказа» (КСК), говорится на сайте надзорного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Было установлено, что в 2015 году «Курорты» представили в местную ФНС налоговую декларацию, в которой была учтена сумма затрат по договору на 21 млн рублей, заключенному с фирмой «Красивая страна» на создание художественных фото.

Указанную работу «Красивая страна» не выполнила, в результате чего КСК были незаконно возмещены расходы в размере 3,2 млн рублей из федерального бюджета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Через месяц в России с туристов начнут взимать курортный сбор. Новый налог на отдыхающих появится в четырех регионах страны — Краснодарском и Алтайском краях, на Ставрополье и в Крыму. Ранее портал iz.ru разобрался, где и сколько теперь придется платить за отдых в России.

Горнолыжные курорты Северного Кавказа могут соперничать с европейскими
Во время загрузки произошла ошибка.
28 декабря 2015© Ньюстюб
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