«Курорты Северного Кавказа» похитили из бюджета 3,2 млн рублей
Генпрокуратура РФ выявила хищение на 3,2 млн рублей из бюджета компанией «Курорты Северного Кавказа» (КСК), говорится на сайте надзорного ведомства.
Генпрокуратура РФ выявила хищение на 3,2 млн рублей из бюджета компанией «Курорты Северного Кавказа» (КСК), говорится на сайте надзорного ведомства.
Было установлено, что в 2015 году «Курорты» представили в местную ФНС налоговую декларацию, в которой была учтена сумма затрат по договору на 21 млн рублей, заключенному с фирмой «Красивая страна» на создание художественных фото.
Указанную работу «Красивая страна» не выполнила, в результате чего КСК были незаконно возмещены расходы в размере 3,2 млн рублей из федерального бюджета.
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