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06:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Пожар в магнитогорской школе устроили ученики

Из здания спешно эвакуировали 400 человек.

Тревожный звонок на пульт пожарной охраны поступил 2 апреля в 14:49. Сотрудник школы № 65 сообщил о задымлении на первом этаже. Педагоги за считанные минуты самостоятельно вывели на улицу 272 ребенка и 100 человек персонала.

Кто-то из учащихся снял пожар на видео. На кадрах видно, как уборщица хватает огнетушитель, а за ее спиной коридор заволакивает серым дымом.

— На место ЧП по повышенному уровню сложности выехало 8 пожарных автомашин. После прибытия первых подразделений повышенный уровень сложности сняли. Возле школы остались два расчета. Остальные вернулись в депо, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в ГУ МЧС.

Выяснилось, что в гардеробе загорелась одежда — две куртки и ботинки. Огнеборцы затушили их подручными средствами. При пожаре никто не пострадал. Дознаватели не сомневаются, что поджог устроили ученики. В настоящее время устанавливаются личности хулиганов.

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