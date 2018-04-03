Пожар в магнитогорской школе устроили ученики

Тревожный звонок на пульт пожарной охраны поступил 2 апреля в 14:49. Сотрудник школы № 65 сообщил о задымлении на первом этаже. Педагоги за считанные минуты самостоятельно вывели на улицу 272 ребенка и 100 человек персонала.

Кто-то из учащихся снял пожар на видео. На кадрах видно, как уборщица хватает огнетушитель, а за ее спиной коридор заволакивает серым дымом.

— На место ЧП по повышенному уровню сложности выехало 8 пожарных автомашин. После прибытия первых подразделений повышенный уровень сложности сняли. Возле школы остались два расчета. Остальные вернулись в депо, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в ГУ МЧС.