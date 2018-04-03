Задержанным рыбакам предложили свободу в обмен на признание себя украинцами

Источник: Государственная пограничная служба Украины

«Они (представители погранслужбы — ред.) говорили, что если мы признаем себя гражданами Украины, то вопрос быстро решится и нас отпустят. Отказ от российского гражданства при этом писать не просили. Говорили, что наши родственники должны привезти из дома наши украинские паспорта. Все члены команды отказались», — сообщил Горбина.

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По его словам, пограничники ссылаются на недавно принятый на Украине закон о временно оккупированных территориях, согласно которому Киев считает недействительными выданные в Крыму документы. «Помимо паспортов, недействительными признаны и все судовые документы. Только что российский флаг спустить не приказали — он до сих пор поднят», — сказал капитан судна.

При этом он отметил, что российскому консулу отказывают в доступе к экипажу под предлогом отсутствия на судне граждан России.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно «Норд» под флагом России задержали в украинской части территориальных вод Азовского моря 25 марта. На борту находились десять членов экипажа. Все они имели при себе российские паспорта, выданные в Керчи.

Судно с командой отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы, им запрещено покидать борт. На «Норд» наложили арест.

Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело об угоне российского судна.