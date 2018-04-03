Авиалесоохрана: пожары в лесах Иркутской области могут начаться уже в апреле

По данным ведомства, пожары в лесах могут начаться уже в апреле на юго-западе региона. В мае огонь может охватить западную и южную части Прибайкалья. В июне — северную и центральную. Площадь пожаров уменьшится в июле. Однако в августе они вновь придут в северную и центральную части Иркутской области. Леса будут гореть и в начале осени, и лишь в октябре возгораний специалисты не ожидают.