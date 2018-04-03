Авиалесоохрана: пожары в лесах Иркутской области могут начаться уже в апреле
Федеральная Авиалесоохрана разработала прогноз рисков возникновения лесных пожаров. В Иркутской области наибольшую площадь они охватят в июне и августе.
Федеральная Авиалесоохрана разработала прогноз рисков возникновения лесных пожаров. В Иркутской области наибольшую площадь они охватят в июне и августе.
По данным ведомства, пожары в лесах могут начаться уже в апреле на
Отметим, в прогнозах речь идёт именно о лесных пожарах, а не о палах травы и сжигании мусора. Именно от последних в
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