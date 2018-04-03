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03:29 (мск), источник: Вести Иркутск

Авиалесоохрана: пожары в лесах Иркутской области могут начаться уже в апреле

Федеральная Авиалесоохрана разработала прогноз рисков возникновения лесных пожаров. В Иркутской области наибольшую площадь они охватят в июне и августе.

Источник: Вести Иркутск

По данным ведомства, пожары в лесах могут начаться уже в апреле на юго-западе региона. В мае огонь может охватить западную и южную части Прибайкалья. В июне — северную и центральную. Площадь пожаров уменьшится в июле. Однако в августе они вновь придут в северную и центральную части Иркутской области. Леса будут гореть и в начале осени, и лишь в октябре возгораний специалисты не ожидают.

Отметим, в прогнозах речь идёт именно о лесных пожарах, а не о палах травы и сжигании мусора. Именно от последних в апреле-мае прошлого года часто возникали пожары в населённых пунктах региона.

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