Просто ужас: Игра, которая шокировала родителей Приморья

В популярном паблике в Инстаграмме появился скриншот «детской» игры, который шокировал родителей Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpscontrol.

Детям предлагается инструкция, как стать феей Винкс в домашних условиях. Однако, на первый взгляд, безобидная картинка таит в себе самую настоящую опасность.

Согласно инструкции, ребенку нужно встать в полночь, когда все уже спят, обойти комнату три раза, произнося специальные слова, после чего пройти на кухню и включить газовую плиту.

После совершения такого «обряда» ребенку вновь нужно отправиться спать. Как говорится в инструкции, именно волшебный газ сможет помочь стать феей.

Автор публикации призывает родителей Приморья внимательно просматривать телефоны детей.

Сами взрослые были шокированы увиденным сообщением.

Стоит отметить, что подобная рассылка уже была несколько лет назад.