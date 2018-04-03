Просто ужас: Игра, которая шокировала родителей Приморья
Новая «пугалка» насторожила взрослых.
Новая «пугалка» насторожила взрослых.
В популярном паблике в Инстаграмме появился скриншот «детской» игры, который шокировал родителей Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpscontrol.
Детям предлагается инструкция, как стать феей Винкс в домашних условиях. Однако, на первый взгляд, безобидная картинка таит в себе самую настоящую опасность.
После совершения такого «обряда» ребенку вновь нужно отправиться спать. Как говорится в инструкции, именно волшебный газ сможет помочь стать феей.
Автор публикации призывает родителей Приморья внимательно просматривать телефоны детей.
Сами взрослые были шокированы увиденным сообщением.
Стоит отметить, что подобная рассылка уже была несколько лет назад.
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